Иностранцев ждет новый порядок сдачи экзамена по русскому языку

ФБА «Экономика сегодня» / Виктор Сухоруков

Закон, направленный на реализацию процедуры экзамена по русскому языку для иностранцев и устанавливающий порядок и срок проведения на федеральном уровне, вступил в силу 7 июня.

Отныне проводить экзамены и выдавать сертификаты об уровне знаний будут образовательные организации, которые включены в официальный перечень. До вступления в силу закона регионы могли самостоятельно выбирать место проведения аттестации.

«Знание русского языка дает новые возможности для самореализации граждан других стран. Это позволяет им получить образование в Российской Федерации, устроиться на работу, ознакомиться с достоянием культурного наследия», — выразил мнение председатель ГД Вячеслав Володин.

Требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории России и основ ее законодательства для иностранных граждан будут зависеть от цели пребывания. Например для получения временного разрешения на проживание или вида на жительство, либо для получения разрешения на работу или патента на трудовую деятельность, не предполагающего оформления визы, уточняется на сайте Госдумы.

Экзамен по русскому языку планируется проводить в письменной и устной формах. Экзамен по истории России и основам законодательства РФ будет проходить в письменном виде в формате теста, включая использование компьютерных и дистанционных технологий.

pixabay.com / NikolayFrolochkin

Продолжительность тестирования так же зависит от цели иностранца: для получения разрешения на работу или патента — 80 минут, для получения временного проживания или вида на жительство — 90 минут. Отмечается, что экзамен будет фиксироваться видео и аудиозаписями.

Максимальная стоимость экзамена также зависит от цели: в случае намерения получить патент — 3 800 рублей, для получения вида на жительство — 5 900 рублей.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2021 года, сроком на шесть лет.

Иностранцы, успешно сдавшие тесты, получат сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.

Сведения о выданных сертификатах будут храниться в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и квалификации.