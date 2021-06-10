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СМИ: депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась из-за инсульта

Общество
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СМИ: депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась из-за инсульта
Prt Scr youtube.com / Телекомпания Енисей

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни.

Данные о смерти заслуженного врача России сообщил депутат Госдумы Сергей Неверов на своей странице в социальной сети Facebook. Он выразил семье женщины слова поддержки и сочувствия.

"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", — написал Неверов.

По предварительным данным, причиной смерти сестры министра обороны России Сергея Шойгу стал инсульт, возникший на фоне коронавирусной инфекции.

#смерть #инсульт #лариса шойгу
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