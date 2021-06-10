Суд освободил из-под стражи подозреваемых в коррупции генералов МВД

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Апелляционный суд отменил решение Московского городского суда о продлении ареста до 15 июня обвиняемым в превышении должностных полномочий генералам МВД.

Двое генералов и полковник МВД освобождены из СИЗО. Суд отменил ранее принятое решение о продлении им ареста. Обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи.

Напомним, что фигурантов дела вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняли в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, злоумышленники незаконным путем способствовали смягчению меры пресечения предпринимателю Альберту Худояну. Подозреваемые свою вину не признают.