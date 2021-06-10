Ушла из жизни депутат Госдумы РФ Лариса Шойгу

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Государственной думы Российской Федерации Лариса Шойгу скончалась.

Информацией о смерти сестры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу поделился глава фракции "Единая Россия" в парламенте Сергей Неверов, передает РИА Новости. Он выразил соболезнования ее близким.

Причина смерти Ларисы Шойгу не уточняется. Известно, что депутат Госдумы родилась 21 января 1953 года. В нижней палате парламента она занимала должность председателя комитета по контролю и регламенту.