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Ушла из жизни депутат Госдумы РФ Лариса Шойгу

Общество
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Ушла из жизни депутат Госдумы РФ Лариса Шойгу
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Государственной думы Российской Федерации Лариса Шойгу скончалась.

Информацией о смерти сестры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу поделился глава фракции "Единая Россия" в парламенте Сергей Неверов, передает РИА Новости. Он выразил соболезнования ее близким.

Причина смерти Ларисы Шойгу не уточняется. Известно, что депутат Госдумы родилась 21 января 1953 года. В нижней палате парламента она занимала должность председателя комитета по контролю и регламенту.

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