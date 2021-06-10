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Суд Нидерландов включил в дело MH17 свидетельство о причастности ВСУ к трагедии

Политика
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Суд Нидерландов включил в дело MH17 свидетельство о причастности ВСУ к трагедии
pixabay.com /

Нидерландский суд заслушал записи переговоров, в которых сказано, что малайзийский "боинг" MH17 был сбит самолетом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе слушаний в судебном комплексе "Схипхол" были заслушаны телефонные переговоры обвиняемых. В записи сказано, что самолет был сбит "сушкой" (истребитель Су). Соответствующие материалы включили в досье дела по MH17.

Ранее судья Дагмар Костер сообщил показания экс-командира одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. По его словам, военнослужащий никогда не видел в Донбассе ЗРК "Бук".

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