Названы страны с самой высокой смертностью от коронавируса

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Самый большой процент смертности среди пациентов с коронавирусом наблюдается в Индии и странах Южной Америки, следует из сообщения ВОЗ.

Показатель летальных случаев от заболевания в Колумбии и Аргентине к лету 2021 года достиг максимума с начала пандемии коронавируса. В то же время ситуация с COVID-19 в Северной Америке и Европе постепенно стабилизируется.

Коронавирусом заразились 175 млн человек по всему миру с начала 2020 года. Из них 159 млн уже вылечились от заболевания. Порядка 3,7 млн заболевших скончались.