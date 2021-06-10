УЕФА призвал болельщиков уважать акцию в поддержку BLM на чемпионате Европы

Global Look Press / Stanton Sharpe

УЕФА обратился к болельщикам с просьбой отнестись с уважением к акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM), которая пройдет на Евро-2020.

Чтобы выразить солидарность с борьбой против расизма, футболисты всех клубов Английской премьер-лиги договорились вставать на одно колено перед каждым матчем чемпионата Европы. На нескольких встречах, прошедших в преддверии турнира, зрители освистали преклонивших колени игроков.

"Мы призываем зрителей проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено", — цитирует Mirror официального представителя УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в разных странах. На групповом этапе Евро-2020 английская сборная сыграет с Хорватией, Шотландией и Чехией.