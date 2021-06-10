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УЕФА призвал болельщиков уважать акцию в поддержку BLM на чемпионате Европы

Спорт
/ Обновлено: 10 июня 2021 14:18 57

УЕФА призвал болельщиков уважать акцию в поддержку BLM на чемпионате Европы
Global Look Press / Stanton Sharpe

УЕФА обратился к болельщикам с просьбой отнестись с уважением к акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM), которая пройдет на Евро-2020.

Чтобы выразить солидарность с борьбой против расизма, футболисты всех клубов Английской премьер-лиги договорились вставать на одно колено перед каждым матчем чемпионата Европы. На нескольких встречах, прошедших в преддверии турнира, зрители освистали преклонивших колени игроков.

"Мы призываем зрителей проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено", — цитирует Mirror официального представителя УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в разных странах. На групповом этапе Евро-2020 английская сборная сыграет с Хорватией, Шотландией и Чехией.

#уефа #евро-2020 #BLM
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