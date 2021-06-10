Европейцы заявили об отсутствии целостности в политической системе США

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Жители Европы заявили, что в политической системе США отсутствует целостность. Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний Datapraxis и YouGov, проведенного в ЕС.

Инициатором исследования выступил Европейский совет по международным отношениям. Опрос содержал пункты об отношениях Вашингтона и Брюсселя. Так, четыре из пяти участников считают, что Соединенные Штаты не разделяют ценности и убеждения граждан Евросоюза.

Причина может быть связана с отношением европейцев к американской политической системе. Примерно 50% респондентов из Германии, Испании и Франции считают ее сломанной.

Европейские чиновники ранее разозлились из-за того, что Вашингтон не уведомил Брюссель о проведении российско-американской встречи на высшем уровне, сообщает сайт 360tv.ru.