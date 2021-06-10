Вето на воротник. Украину высмеяли из-за требования УЕФА сменить форму

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Ранее утвержденную УЕФА форму сборной Украины все же попросили скорректировать. Организация обратила внимание на часть нацистского лозунга «Героям слава!», который вышит на внутренней стороне воротника футболки.

Пресс-служба УЕФА заявила, что в сочетании со словами «Слава Украине!» девиз команды приобретает политический контекст, имеющий историческое и идеологическое значение. А это противоречит пятой статье регламента УЕФА. При этом вопрос о том, уместно ли оставлять на форме нарисованный Крым в составе Украины, организация не рассматривала.

Пользователи Сети бурно отреагировали на такую новость. Многие возмутились, что сначала УЕФА одобрил новую экипировку украинских футболистов, а потом передумал. Некоторые посчитали, что союзу «занесли», чтобы таким образом притеснить спортсменов и страну. Другие пришли в негодование, потому что, по их мнению, ничего ужасного в лозунге националистов нет.

twitter.com /

Однако для других пользователей решение УЕФА стало поводом для шуток и вызвало у многих одобрение.

«А белесые потеки на пузе, отдаленно напоминающие контур страны, не будут убирать?» — иронично спросил @WKolov.

«Украине наложили вето на воротник», — пошутил @ControllReall.

«Ложь, провокации, убийства, возрождение нацизма — это Украина», — прокомментировал @Wyacheslav3.

«Пусть бегают голыми по пояс, распустились фашисты», — предложила @CGFtEPcntTMubTv.

«Вот если бы второй слоган был "Героям сала", было и по сути, и не удалили бы», — написал @rashit_s.

twitter.com /

Накануне пользователи Сети обсмеяли и раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который примерил новую футбольную форму. Подписчики назвали украинского лидера «дном» и пристыдили за то, что он недостаточно внимания уделяет проблемам своей страны.