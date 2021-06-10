Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Свидетель по делу MH17 подтвердил отсутствие ЗРК "Бук" в ЛДНР в 2014 году

Армия
57

Свидетель по делу MH17 подтвердил отсутствие ЗРК «Бук» в ЛДНР в 2014 году
Prt Scr courtmh17.com /

ЗРК "Бук" не было в Донбассе во время крушения самолета MH17 в 2014 году. Об этом заявил бывший командир одного из подразделений ПВО ДНР Владимир Цемах.

В Нидерландах с 7 июня слушается дело о крушении МН17, где на обсуждение вынесены общие вопросы по расследованию и материалы дела, предоставленные нидерландской прокуратурой.

Цемах является единственным доступным "свидетелем", который имел отношение к боевым действиям. По словам судьи Дагмара Костера, бывший командир с июня 2014 года нес ответственность за воздушную оборону в Снежном.

"Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном", — подчеркнул Костер.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года.

#донбасс #нидерланды #мн17 #Цемах
Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя
Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя
Политика
14:59 | 10 июня
Суд освободил из-под стражи подозреваемых в коррупции генералов МВД
Суд освободил из-под стражи подозреваемых в коррупции генералов МВД
Происшествия
14:46 | 10 июня
СМИ: депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась из-за инсульта
СМИ: депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась из-за инсульта
Общество
14:42 | 10 июня