Свидетель по делу MH17 подтвердил отсутствие ЗРК «Бук» в ЛДНР в 2014 году

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ЗРК "Бук" не было в Донбассе во время крушения самолета MH17 в 2014 году. Об этом заявил бывший командир одного из подразделений ПВО ДНР Владимир Цемах.

В Нидерландах с 7 июня слушается дело о крушении МН17, где на обсуждение вынесены общие вопросы по расследованию и материалы дела, предоставленные нидерландской прокуратурой.

Цемах является единственным доступным "свидетелем", который имел отношение к боевым действиям. По словам судьи Дагмара Костера, бывший командир с июня 2014 года нес ответственность за воздушную оборону в Снежном.

"Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном", — подчеркнул Костер.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года.