«Мерить черепа будут?»: почему закон о коренных народах Украины напомнил Путину о Гитлере

Президент России Владимир Путин сравнил законопроект о коренных народах Украины с методами нацистской Германии. По его словам, деление людей на коренных, некоренных и другие категории абсолютно неприемлемо и противоречит нормам гуманитарного права.
В конце мая этого года президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду документ о коренных народах Украины. Ими признаются этнические общества, которые сформировались на территории страны и не имеют за ее пределами своего государства.
В частности, коренными народами были определены возникшие на Крымском полуострове крымские татары, караимы и крымчаки. Русский народ в этот перечень не вошел.
Согласно законопроекту, коренные народы получат право на самоопределение, равную правовую защиту, политический статус и свободное экономическое, социальное и культурное развитие.
Российский президент к подобной инициативе отнесся отрицательно. По его словам, неясно, что делать жителям Украины со смешанной кровью.
«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии.<...> Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего?», — задался вопросом Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
Как Адольф Гитлер пытался построить «тысячелетний рейх» на основе господствующей арийской расы — в материале «Политики Сегодня».
От Mein Kampf до расовых законов
Свои мысли о расовом превосходстве Гитлер изложил в знаменитой книге «Моя борьба» (Mein Kampf), которая впервые увидела свет в 1925 году. В автобиографическом произведении на тот момент глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии и пока еще будущий фюрер Третьего Рейха высшей расой закрепил нордическую, или арийскую, а ее полной противоположностью — еврейскую.
Схожую концепцию нордизма представил и германский антрополог Ганс Фридрих Карл Гюнтер. Его взгляды о превосходстве немцев и недостатках семитов пришлись по душе нацистам: в начале 1930-х годов он вошел в близкий круг партии Гитлера.
В дальнейшем внедрять гюнтеровские идеи на практике взялись две политические фигуры нацисткой Германии — рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и идеолог нацизма Альфред Розенберг.
В 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти, и с этого момента в стране развернулась крупномасштабная «зачистка» евреев — всех их уволили с государственной службы. Исключение составили лишь те, кто участвовал в Первой мировой войне.
В церквях нацисты попытались выяснить происхождение каждого жителя страны. Для этого они обратились к метрическим записям, которые, велись с XVIII—XIX веков. Как правило, такие «реестры» содержали сведения о рождении, крещении, бракосочетании и смерти человека.
Через год после установления гитлеровской Германии один из соратников фюрера Рудольф Гесс основал при партии специальное ведомство, главная задача которого состояла в изучении родства. В дальнейшем его деятельность перешла под юрисдикцию СС и Минюста Третьего рейха.
В сентябре 1935 года концепция о превосходстве арийской расы была закреплена на законодательном уровне. Именно тогда были приняты два Нюрнбергских расовых закона: Закон о гражданине рейха и Закон об охране германской крови и германской чести. Документы были призваны сохранить «чистоту» арийского происхождения и фактически лишали гражданства большинство немецких жителей.
«Недочеловеки»
Краеугольным камнем Третьего рейха была так называемая расовая теория, согласно которой все расы делились на «высшие» и «низшие». Первых отличала способность к самоорганизации и развитию, вторых — их отсутствие, утверждали Гитлер и его соратники.
Иерархию возглавляла уже упомянутая нордическая раса, к которой относились германцы и скандинавы. Дальнейшая цепочка выстраивалась в зависимости от близости тех или иных народов к арийской крови.
Так, сразу после арийской расы следовали восточно-балтийская, адриатическая и романская расы. Чуть ниже располагались метисы, представлявшие собой смесь белых и цветных народов. Замыкали нацистскую пирамиду «черная» (негроидная) и «желтая» (монголоидная) расы.
Славяне, по мнению гитлеровцев, также находились на низшей ступени развития. Для них (как и для евреев и цыган) даже придумали пренебрежительное название — untermensch («недочеловеки»). В свою очередь французов нацисты считали «выродившимися» и «негроидизированными», а значит неполноценными.
«На одной стороне стоит национал-социализм: идеология, основанная на ценностях нашей германской, нордической крови. На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать — это расстреливать без всякой жалости и милосердия», — приводит портал «Русская семерка» слова Генриха Гиммлера.
Тип «идеального» человека
Сторонники расовой теории искренне считали, что арийцы оставляли далеко позади остальные расы благодаря своему биологическому превосходству. Оно выражалось во всем: в росте, цвете кожи, волос и глаз, в пропорциях тела.
Однако светлые волосы и голубые глаза, считавшиеся идеалом у нацистов, отличали представителей и нордической расы. Сам же термин «ариец» изначально обозначал народы, говорящие на языках индоиранской группы.
Нацистские идеологи попросту использовали это понятие для пропаганды расового неравенства. Для этого в школах даже была введена отдельная дисциплина — теория об общем арийском происхождении немцев и иранцев.
В дальнейшем власти Третьего рейха вывели собственный расовый стандарт. Истинные арийцы должны были иметь особый череп: выпуклый и удлиненный затылок, маленький лоб, узкий нос, угловатый подбородок и вертикально расположенные скулы.
Идеальный рост мужчины должен был составлять не менее 175 сантиметров, а женщины — не менее 170. Помимо голубых глаз и светлых густых волос, оттенок которых варьировался от платины до золота, особое внимание обращалось и на кожу. В представлении гитлеровцев она должна была быть белоснежной и не подвергаться солнечному загару.
Идеал мужского телосложения сводился к узким бедрам и широким плечам, а женского — к узким шее и рукам, а также утонченным чертам лица. Причем размах рук представителей обоих полов должен был составлять 94-97% длины тела, а поясница находиться на высоте 52-53%.
Фабрики детей
Проверку принадлежности того или иного немца к арийской расе начинали со школ. Учителя-нацисты записывали цвет и глаз учеников, измеряли параметры их черепа и длину носа. Те, в чьих жилах текла еврейская или цыганская кровь, нередко подвергались унижениям.
Кроме того, по мнению Гитлера, истинным арийцем не мог считаться тот, у кого были какие-либо наследственные заболевания. В этой связи с 1 января 1934 года в Третьем рейхе вступил в силу закон, призванный предотвратить появление потомства с генетическими недугами.
Так называемым «нежелательным элементам» запрещалось иметь детей. А те, у кого были определенные физические или умственные расстройства, и вовсе подлежали принудительной стерилизации. В общей сложности за 18 месяцев действия закона репрессиям подверглось 400 тыс. человек.
Оплотом нацисткой гражданской политики стала расовая гигиена (евгеника). Теория подразумевала улучшение немецкого генофонда, которое можно было достигнуть только за счет строгого воспроизводства. Формула проста: германская раса должна совершенствоваться, а рост популяции «низших» необходимо приостановить.
Для этого в 1935 году была запущена программа Lebensborn («источник жизни»), куратором которой стал Генрих Гиммлер. Она занималась подготовкой расово чистых матерей-одиночек, рождением и дальнейшим воспитанием здоровых детей. Женщин помещали в специальные приюты — «фабрики детей Гиммлера».
И здесь педантичность не изменяла нацистам: если цвет волос новорожденного был недостаточно светлым, их облучали ультрафиолетом до нужного оттенка.
С 1938 года Гиммлер решил повысить воспроизводство сверхдетей и предложил брать на «попечение» беременных женщин арийской внешности. В обмен на денежное вознаграждение они отдавали младенцев государству.
Однако и этого нацистам оказалось недостаточно. С 1941 года организация начала отбирать у супружеских пар, проживавших в Польше, Чехии, Югославии и СССР, уже родившихся детей с голубыми глазами и светлыми волосами. Нередко ребенка похищали прямо на улице.
Попадая в Lebensborn малыши становились совершенно другими людьми: им давали новые немецкие имена, заставляли учить немецкий, а затем отдавали в приюты и немецкие семьи. Если кто-нибудь из них использовал родной язык, то сразу же подвергался физическому наказанию.
За все время существования «фабрики детей» в Германии родилось около 8 тыс. детей.