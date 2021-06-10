«Мерить черепа будут?»: почему закон о коренных народах Украины напомнил Путину о Гитлере

ИА «Политика Сегодня» /

Президент России Владимир Путин сравнил законопроект о коренных народах Украины с методами нацистской Германии. По его словам, деление людей на коренных, некоренных и другие категории абсолютно неприемлемо и противоречит нормам гуманитарного права.

В конце мая этого года президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду документ о коренных народах Украины. Ими признаются этнические общества, которые сформировались на территории страны и не имеют за ее пределами своего государства.

В частности, коренными народами были определены возникшие на Крымском полуострове крымские татары, караимы и крымчаки. Русский народ в этот перечень не вошел.

Пресс-служба Госкомнаца РК /

Согласно законопроекту, коренные народы получат право на самоопределение, равную правовую защиту, политический статус и свободное экономическое, социальное и культурное развитие.

Российский президент к подобной инициативе отнесся отрицательно. По его словам, неясно, что делать жителям Украины со смешанной кровью.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии.<...> Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего?», — задался вопросом Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

kremlin.ru / Администрация президента России

Как Адольф Гитлер пытался построить «тысячелетний рейх» на основе господствующей арийской расы — в материале «Политики Сегодня».

От Mein Kampf до расовых законов

Свои мысли о расовом превосходстве Гитлер изложил в знаменитой книге «Моя борьба» (Mein Kampf), которая впервые увидела свет в 1925 году. В автобиографическом произведении на тот момент глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии и пока еще будущий фюрер Третьего Рейха высшей расой закрепил нордическую, или арийскую, а ее полной противоположностью — еврейскую.

history.com /

Схожую концепцию нордизма представил и германский антрополог Ганс Фридрих Карл Гюнтер. Его взгляды о превосходстве немцев и недостатках семитов пришлись по душе нацистам: в начале 1930-х годов он вошел в близкий круг партии Гитлера.

В дальнейшем внедрять гюнтеровские идеи на практике взялись две политические фигуры нацисткой Германии — рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и идеолог нацизма Альфред Розенберг.

В 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти, и с этого момента в стране развернулась крупномасштабная «зачистка» евреев — всех их уволили с государственной службы. Исключение составили лишь те, кто участвовал в Первой мировой войне.

wikipedia.org / Public Domain

В церквях нацисты попытались выяснить происхождение каждого жителя страны. Для этого они обратились к метрическим записям, которые, велись с XVIII—XIX веков. Как правило, такие «реестры» содержали сведения о рождении, крещении, бракосочетании и смерти человека.

Через год после установления гитлеровской Германии один из соратников фюрера Рудольф Гесс основал при партии специальное ведомство, главная задача которого состояла в изучении родства. В дальнейшем его деятельность перешла под юрисдикцию СС и Минюста Третьего рейха.

В сентябре 1935 года концепция о превосходстве арийской расы была закреплена на законодательном уровне. Именно тогда были приняты два Нюрнбергских расовых закона: Закон о гражданине рейха и Закон об охране германской крови и германской чести. Документы были призваны сохранить «чистоту» арийского происхождения и фактически лишали гражданства большинство немецких жителей.

wikipedia.org /

«Недочеловеки»

Краеугольным камнем Третьего рейха была так называемая расовая теория, согласно которой все расы делились на «высшие» и «низшие». Первых отличала способность к самоорганизации и развитию, вторых — их отсутствие, утверждали Гитлер и его соратники.

Иерархию возглавляла уже упомянутая нордическая раса, к которой относились германцы и скандинавы. Дальнейшая цепочка выстраивалась в зависимости от близости тех или иных народов к арийской крови.

Так, сразу после арийской расы следовали восточно-балтийская, адриатическая и романская расы. Чуть ниже располагались метисы, представлявшие собой смесь белых и цветных народов. Замыкали нацистскую пирамиду «черная» (негроидная) и «желтая» (монголоидная) расы.

pixabay.com / aiboromokhodion

Славяне, по мнению гитлеровцев, также находились на низшей ступени развития. Для них (как и для евреев и цыган) даже придумали пренебрежительное название — untermensch («недочеловеки»). В свою очередь французов нацисты считали «выродившимися» и «негроидизированными», а значит неполноценными.

«На одной стороне стоит национал-социализм: идеология, основанная на ценностях нашей германской, нордической крови. На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать — это расстреливать без всякой жалости и милосердия», — приводит портал «Русская семерка» слова Генриха Гиммлера.

Тип «идеального» человека

Сторонники расовой теории искренне считали, что арийцы оставляли далеко позади остальные расы благодаря своему биологическому превосходству. Оно выражалось во всем: в росте, цвете кожи, волос и глаз, в пропорциях тела.

Однако светлые волосы и голубые глаза, считавшиеся идеалом у нацистов, отличали представителей и нордической расы. Сам же термин «ариец» изначально обозначал народы, говорящие на языках индоиранской группы.

ТАСС / YAY

Нацистские идеологи попросту использовали это понятие для пропаганды расового неравенства. Для этого в школах даже была введена отдельная дисциплина — теория об общем арийском происхождении немцев и иранцев.

В дальнейшем власти Третьего рейха вывели собственный расовый стандарт. Истинные арийцы должны были иметь особый череп: выпуклый и удлиненный затылок, маленький лоб, узкий нос, угловатый подбородок и вертикально расположенные скулы.

Идеальный рост мужчины должен был составлять не менее 175 сантиметров, а женщины — не менее 170. Помимо голубых глаз и светлых густых волос, оттенок которых варьировался от платины до золота, особое внимание обращалось и на кожу. В представлении гитлеровцев она должна была быть белоснежной и не подвергаться солнечному загару.

ИА «Политика Сегодня» /

Идеал мужского телосложения сводился к узким бедрам и широким плечам, а женского — к узким шее и рукам, а также утонченным чертам лица. Причем размах рук представителей обоих полов должен был составлять 94-97% длины тела, а поясница находиться на высоте 52-53%.

Фабрики детей

Проверку принадлежности того или иного немца к арийской расе начинали со школ. Учителя-нацисты записывали цвет и глаз учеников, измеряли параметры их черепа и длину носа. Те, в чьих жилах текла еврейская или цыганская кровь, нередко подвергались унижениям.

Кроме того, по мнению Гитлера, истинным арийцем не мог считаться тот, у кого были какие-либо наследственные заболевания. В этой связи с 1 января 1934 года в Третьем рейхе вступил в силу закон, призванный предотвратить появление потомства с генетическими недугами.

Так называемым «нежелательным элементам» запрещалось иметь детей. А те, у кого были определенные физические или умственные расстройства, и вовсе подлежали принудительной стерилизации. В общей сложности за 18 месяцев действия закона репрессиям подверглось 400 тыс. человек.

pixabay.com /

Оплотом нацисткой гражданской политики стала расовая гигиена (евгеника). Теория подразумевала улучшение немецкого генофонда, которое можно было достигнуть только за счет строгого воспроизводства. Формула проста: германская раса должна совершенствоваться, а рост популяции «низших» необходимо приостановить.

Для этого в 1935 году была запущена программа Lebensborn («источник жизни»), куратором которой стал Генрих Гиммлер. Она занималась подготовкой расово чистых матерей-одиночек, рождением и дальнейшим воспитанием здоровых детей. Женщин помещали в специальные приюты — «фабрики детей Гиммлера».

И здесь педантичность не изменяла нацистам: если цвет волос новорожденного был недостаточно светлым, их облучали ультрафиолетом до нужного оттенка.

pixabay.com / kelin

С 1938 года Гиммлер решил повысить воспроизводство сверхдетей и предложил брать на «попечение» беременных женщин арийской внешности. В обмен на денежное вознаграждение они отдавали младенцев государству.

Однако и этого нацистам оказалось недостаточно. С 1941 года организация начала отбирать у супружеских пар, проживавших в Польше, Чехии, Югославии и СССР, уже родившихся детей с голубыми глазами и светлыми волосами. Нередко ребенка похищали прямо на улице.

Попадая в Lebensborn малыши становились совершенно другими людьми: им давали новые немецкие имена, заставляли учить немецкий, а затем отдавали в приюты и немецкие семьи. Если кто-нибудь из них использовал родной язык, то сразу же подвергался физическому наказанию.

За все время существования «фабрики детей» в Германии родилось около 8 тыс. детей.