Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

УЕФА разъяснил требование убрать один из лозунгов с формы Украины для Евро-2020

Спорт
60

УЕФА разъяснил требование убрать один из лозунгов с формы Украины для Евро-2020
facebook.com / Андрей Павелко

УЕФА прокомментировал требование убрать один из националистических лозунгов с формы украинских футболистов для чемпионата Европы.

Союз обязал украинскую сборную убрать с экипировки надпись с внутренней стороны футболки, при этом второй националистический лозунг разрешили оставить. УЕФА разъяснил, почему было принято именно такое решение.

"Конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение", — приводит RT выдержку из сообщения пресс-службы УЕФА.

Украинской сборной разрешили оставить на форме контур страны с Крымом, воссоединившимся с Россией в 2014 году после законного референдума. Украине нужно будет убрать один из лозунгов в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА по экипировке, чтобы форму можно было использовать во время игр, проходящих под эгидой союза.

#украина #футбол #уефа
УЕФА разъяснил требование убрать один из лозунгов с формы Украины для Евро-2020
УЕФА разъяснил требование убрать один из лозунгов с формы Украины для Евро-2020
Спорт
13:30 | 10 июня
Минздрав Германии объявил о начале выдачи цифровых свидетельств о вакцинации от COVID-19
Минздрав Германии объявил о начале выдачи цифровых свидетельств о вакцинации от COVID-19
Общество
13:21 | 10 июня
Песков поддержал требование УЕФА убрать политические лозунги с формы сборной Украины
Песков поддержал требование УЕФА убрать политические лозунги с формы сборной Украины
Политика
13:12 | 10 июня