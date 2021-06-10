Медиагруппа «Патриот» проведет второй «Петербургский уикенд»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Второе заседание пресс-клуба журналистов "Петербургский уикенд" состоится 12 июня в День России. В мероприятии примет участие руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Во встречи также поучаствуют генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, депутат Госдумы Виталий Милонов и телеведущий Анатолий Кузичев.

В ходе мероприятия журналисты и политики планируют обсудить достройку "Северного потока — 2" и итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, будут подняты вопросы об открытие границ для курортников, шпионаж США против союзников из ЕС, а также другие актуальные события. Встреча состоится 12 июня в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот", передает Федеральное агентство новостей.

Прямой эфир пройдет здесь.

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