kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удалить с формы украинских спортсменов политические лозунги справедливо, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спорт должен находиться вне политики, отметил пресс-секретарь главы государства РФ в комментарии к решению УЕФА по форме сборной Украины на Евро-2020.

Обновленная форма игроков выполнена в цветах национального флага страны, на футболке вышиты очертания государственной границы с включенным в состав Крымом. Также на форме присутствуют надписи политического характера.

Для продолжения соревнований Киеву необходимо отказаться от одного лозунга на внутренней стороне футболки.