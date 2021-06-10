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Песков поддержал требование УЕФА убрать политические лозунги с формы сборной Украины

Политика
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Песков поддержал требование УЕФА убрать политические лозунги с формы сборной Украины
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удалить с формы украинских спортсменов политические лозунги справедливо, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спорт должен находиться вне политики, отметил пресс-секретарь главы государства РФ в комментарии к решению УЕФА по форме сборной Украины на Евро-2020.

Обновленная форма игроков выполнена в цветах национального флага страны, на футболке вышиты очертания государственной границы с включенным в состав Крымом. Также на форме присутствуют надписи политического характера.

Для продолжения соревнований Киеву необходимо отказаться от одного лозунга на внутренней стороне футболки.

#украина #песков #уефа
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