Правительство Дании разрешило увеличить заполняемость стадиона «Паркен» на Евро-2020

Prt Scr youtube.com / 1xBit

Власти Дании разрешили увеличить заполняемость копенгагенского стадиона на чемпионате Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Члены правительства Дании разрешили пускать на матчи Евро-2020 до 25 тысяч болельщиков, сообщает Reuters. Более того, во время турнира в стране могут отказаться от использования масок в общественных местах.

Участниками 16-го чемпионата Европы станут 24 сборные. Российская национальная команда выступит в группе B. Ее соперниками станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Третий матч группового этапа Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут на стадионе "Паркен" в Копенгагене. При этом болельщики из РФ не смогут присутствовать на игре. Дания включила Россию в список стран повышенного эпидемиологического риска, ограничив выдачу виз.