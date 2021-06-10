Задержанный блогер Хованский признал вину в суде

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Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Он уже полностью признал свою вину.

Следователи ходатайствуют об аресте блогера Юрия Хованского, которого задержали накануне в Санкт-Петербурге. В суд его привезут в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма").

Дзержинский суд назначил заседание по избранию меры пресечения блогеру Юрию Хованскому на 10 июня. Уголовное дело связано с размещенной в Сети песней про оправдание теракта на Дубровке в 2002 году.