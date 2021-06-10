Европарламент обнародовал проект резолюции по отношениям с Россией

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Депутаты Европарламента (ЕП) планируют обратиться к российским властям с призывом отменить закон о нежелательных организациях. Проект резолюции опубликован на интернет-портале ЕП.

Пленарная сессия Европарламента стартовала 7 июня в Страсбурге. Ожидается, что депутаты примут резолюцию по российскому закону о нежелательных организациях, а также призовут Евросоюз пересмотреть стратегию отношений с Москвой.

Авторы документа предложили ввести новые условия для двустороннего диалога, в том числе усилить поддержку независимых СМИ. Они также посоветовали странам ЕС рассмотреть возможность принятия на своей территории запрещенных в РФ организаций.

Европарламент ранее призвал "изучить роль России" в ситуации вокруг экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, сообщает сайт 360tv.ru.