Мэр Ровно пообещал «упаковать цыган в автобусы» и вывезти в Закарпатье

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Поведение цыган крайне возмутило мэра украинского города Александра Третяка. Глава Ровно публично заявил о готовности радикально решать проблему.

Градоначальник констатировал, что уже не может подобрать слова относительно действий цыган в городе. Он подчеркнул, что их "наглое" поведение станет предметом обсуждения на межведомственном заседании.

Мэр подчеркнул, что встретил на улице цыган и потребовал, чтобы в течение пары часов те убрались из Ровно, сообщали украинские СМИ. В ответ он услышал жалобы: не ходят поезда и автобусы.

Глава города подчеркнул, что придется идти на жесткий шаг: "Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех «упакуем» в автобус и вывезем в их родное Закарпатье".