УЕФА нашел нарушения в использовании лозунгов на форме украинских футболистов

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Сотрудники УЕФА провели анализ формы украинской сборной по футболу, представленной перед Евро-2020. Эксперты нашли в ней нарушения.

Недавно Украина презентовала экипировку своей национальной команды. На футболках изображена карта Украины, включающая в себя Крымский полуостров. На внутренней стороне формы вышиты политические лозунги, которые стали повсеместно использоваться на Украине после 2014 года.

Пресс-служба УЕФА сообщила РИА Новости, что нанесение подобных высказываний нарушает регламент организации. Союз потребовал убрать лозунги с формы.