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УЕФА нашел нарушения в использовании лозунгов на форме украинских футболистов

Политика
/ Обновлено: 10 июня 2021 12:47 56

УЕФА нашел нарушения в использовании лозунгов на форме украинских футболистов
facebook.com / Андрей Павелко

Сотрудники УЕФА провели анализ формы украинской сборной по футболу, представленной перед Евро-2020. Эксперты нашли в ней нарушения.

Недавно Украина презентовала экипировку своей национальной команды. На футболках изображена карта Украины, включающая в себя Крымский полуостров. На внутренней стороне формы вышиты политические лозунги, которые стали повсеместно использоваться на Украине после 2014 года.

Пресс-служба УЕФА сообщила РИА Новости, что нанесение подобных высказываний нарушает регламент организации. Союз потребовал убрать лозунги с формы. 

#украина #уефа #форма #евро-2020
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