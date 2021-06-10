«Не больше недели»: Экс-премьер Украины оценил длительность войны с Россией

Пресс-служба Западного военного округа /

Экс-премьер Украины Николай Азаров оценил длительность боевых действий между Россией и Украиной в случае потенциального вооруженного конфликта. Своим мнением он поделился в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, военную тему постоянно «мусолит» действующая администрация под руководством президента Владимира Зеленского. То же самое делал и его предшественник Петр Порошенко, убежден Азаров.

«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и Вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», — выразил мнение украинский экс-премьер.

Азаров добавил, что киевские власти регулярно поднимают тему «российской агрессии», чтобы оправдать экономические проблемы в стране. Он напомнил, что неспроста правительство заложило в проект федерального бюджета до 2024 года военный сбор.

«Значит, все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией», — не сомневается политик.

Однако истинную причину бедственного положения на Украине экс-премьер видит в государственном перевороте, после которого США «привели к власти своих марионеток».

Ранее Николай Азаров в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» раскритиковал высказывание украинского посла в Германии Андрея Мельника об условиях для примирения с Россией. Последний заявил, что Москва должна уйти из Донбасса, «вернуть» полуостров Крым и выплатить Киеву репарации. Азаров посетовал на то, что сейчас послами становятся «случайные люди».