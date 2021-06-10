ЖКХ Брянска возглавил уволенный за гибель ребенка чиновник

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Спустя девять лет чиновник, которого обвиняли в смерти ребенка, вновь занял пост руководителя комитета ЖКХ Брянской городской администрации. О новом назначении Владимира Тюканько сообщило издание «Брянские Новости».

В 2012 году чиновника обвинили в трагической гибели полуторогодовалого ребенка в коллекторе. Тогда Тюканько покинул пост председателя городского комитета ЖКХ, как и некоторые госслужащие были отправлены в отставку.

Тогда губернатор региона Николай Денин заявил, что все служащие добровольно сложили полномочия, что явилось «правильным мужским поступком». Впрочем, Тюканько удалось избежать тюремного заключения, кроме того, позднее он даже занял должность главного специалиста по благоустройству Брянска. Однако, спустя полтора года, чиновник лишился поста из-за скандала.

Тюканько, заняв должность руководителя комитета ЖКХ, сменил Игоря Гинькина, которого суд признал виновным в гибели трех женщин, которых растерзали собаки. Экс-глава комитета получил три года лишения свободы условно.