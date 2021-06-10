УЕФА назвал имена судей матча сборных России и Бельгии на Евро-2020

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Стало известно, кто обслужит матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и России.

Матеу Лаос, обслуживавший финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021, будет работать на матче предстоящего чемпионата Европы, в котором сборная России сыграет с Бельгией. Соответствующую информацию на официальном сайте опубликовала пресс-служба УЕФА. Помогать Лаосу будут ассистенты Пау Себриан и Роберто дель Паломар.

Матч сборных Бельгии и России пройдет 12 июня на "Газпром Арене". Петербургский стадион примет семь игр Евро-2020, в том числе один из четвертьфиналов.

На "Газпром Арене" сборная РФ проведет и второй матч группового этапа континентального первенства против Финляндии. Встреча пройдет 16 июня.