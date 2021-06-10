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Пушков исключил "большие сделки" на российско-американском саммите

Политика
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Пушков исключил «большие сделки» на российско-американском саммите
council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена будут носить особый характер. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам члена Совета Федерации, на встрече не будет каких-либо "разменов" и заключения "больших сделок".

Политик напомнил, что времена британского премьера Уинстона Черчилля и руководителя СССР Иосифа Сталина уже прошли. Российско-американский саммит в Женеве будет носить другой характер, добавил Пушков.

#сша #путин #пушков #байден
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