Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

COVID-19 за сутки нашли более чем у пяти тысяч жителей Москвы

Общество
75

COVID-19 за сутки нашли более чем у пяти тысяч жителей Москвы
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Еще у 5245 жителей Москвы обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. На это указывает актуальная статистика оперативного штаба.

Показатель является максимальным с 15 января. Всего за все время борьбы с пандемией коронавируса в столице России было зарегистрировано 1 214 459 случаев заболевания COVID-19.

Актуальные данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания симптомов заболевания.

#москва #статистика #коронавирус
УЕФА разъяснил требование убрать один из лозунгов с формы Украины для Евро-2020
УЕФА разъяснил требование убрать один из лозунгов с формы Украины для Евро-2020
Спорт
13:30 | 10 июня
Минздрав Германии объявил о начале выдачи цифровых свидетельств о вакцинации от COVID-19
Минздрав Германии объявил о начале выдачи цифровых свидетельств о вакцинации от COVID-19
Общество
13:21 | 10 июня
Песков поддержал требование УЕФА убрать политические лозунги с формы сборной Украины
Песков поддержал требование УЕФА убрать политические лозунги с формы сборной Украины
Политика
13:12 | 10 июня