COVID-19 за сутки нашли более чем у пяти тысяч жителей Москвы

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Еще у 5245 жителей Москвы обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. На это указывает актуальная статистика оперативного штаба.

Показатель является максимальным с 15 января. Всего за все время борьбы с пандемией коронавируса в столице России было зарегистрировано 1 214 459 случаев заболевания COVID-19.

Актуальные данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания симптомов заболевания.