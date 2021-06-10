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Российских водителей предупредили о возможных изменениях в правилах оформления ОСАГО

Общество
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Российских водителей предупредили о возможных изменениях в правилах оформления ОСАГО
unsplash.com / Julia Tsukurova

Госдума намерена принять в третьем чтении поправки к правилам оформления ОСАГО. В РФ откажутся от требования предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для получения полиса.

Некоторые министерства РФ уже одобрили нововведение. Инициатива отказаться от требования предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для получения ОСАГО нашла поддержку и в правительстве. Впервые с таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков. Диагностические карты, выданные до 1 февраля, действуют до 1 октября.

#госдума #транспорт #осаго
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