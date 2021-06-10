Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Сотрудник дипломатического представительства Республики Северная Македония в российской столице объявлен персоной "нон грата", сообщили в МИД РФ.

Высылка македонского дипломата осуществляется согласно принципу взаимности, в качестве ответной меры на аналогичные действия Скопье, отметили в российском МИД.

"10 июня временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве", — сказано в сообщении министерства иностранных дел РФ.

МИД РФ проинформировал, что еще в мае нынешнего года из Скопье был выслан российский дипломат, без каких-либо оснований для подобного недружественного шага властей Северной Македонии. Нынешнее решение России носит ответный характер, сказано в сообщении МИД РФ.