Телеведущий Хондырев назвал идею ограничить работу магазинов глупостью

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Сенатор Андрей Кутепов предложил в некоторых регионах запретить крупным магазинам работать ночью и по выходным дням. Политик считает, что такая мера поможет поддержать маленьких производителей. Инициативу сенатор отправил помощнику президента РФ Максиму Орешкину, пишут «Известия».

В заявлении сенатора указано, что в регионах у небольших производителей существует проблема с представлением товара на полках крупных магазинов, а предложенная мера, по его мнению, может помочь малому бизнесу наладить каналы сбыта продукции или организовать мобильные точки торговли.

Телеведущий, агроном и фермер Вячеслав Хондырев не согласился с такой инициативой. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он назвал идею Кутепова «неправильной».

«Зачем это все ограничивать. Нужно просто эти большие сети заставить принимать товары маленьких производителей каким-то образом. Вот о чем надо думать. А ограничивать время работы — это глупо. Это же потребности людей затрагивает», — объяснил Хондырев.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Он отметил, что если сегодня существуют крупные магазины, которые работают и по воскресеньям, и по ночам, значит это востребовано у потребителей.

«Это нежизнеспособное решение. Даже если это случится, то через какое-то время все это опять будет пересмотрено, а когда колебания туда-сюда-обратно, это неприятно. Депутатам делать нечего, принимать дурацкие инициативы какие-то», — категорично сказал телеведущий.

Хондырев также признался, что считает подобные предложения депутатов «имитацией кипучей деятельности».