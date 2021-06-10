Россия за день. Главное: двойники главы Ставрополья и пожизненная служба судей в Саратове

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Брянская область. В Брянске чиновник, ушедший в отставку девять лет назад из-за гибели провалившегося в коллектор полугодовалого малыша, Владимир Тюканько возглавил городской комитет ЖКХ. На посту он сменил осужденного за халатность Игоря Гинькина.

Санкт-Петербург. В Петербурге в преддверии чемпионата Европы по футболу открыли станцию метро «Зенит», которая последние 14 месяцев была закрыта для пассажиров из-за реконструкции. Метро находится рядом со стадионом «Газпром Арена», где пройдет ряд матчей в рамках Евро-2021.

Республика Коми. В Коми отстранили от работы министра спорта и физической культуры Владимира Скоморохова. Прокуратура выявила в его деятельности на посту коррупционную составляющую. Обязанности главы ведомства распределили между начальниками отделов.

Ставропольский край. Мошенники в Ставрополье создают аккаунты-двойники губернатора Владимира Владимирова в Instagram. Об этом подписчикам рассказал сам глава региона и призвал не доверять неверифицированным страницам.

Омская область. Экс-заместитель председателя омского правительства Станислав Гребенщиков вышел на свободу по УДО. Бывший чиновник провел в колонии чуть больше года за злоупотребление должностными полномочиями.

Иркутская область. В Иркутской области с 25 по 29 июня ограничат розничную продажу алкоголя в связи с проведением выпускных в школах. Запрет в эти дни будет действовать с 14 до 23 часов. Нарушителям закона грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей.

Ростовская область. В Ростове-на-Дону депутата заксобрания от ЛДПР Виктора Тарасенко уличили в использовании статуса в личных целях. Он использовал бланки депутата в суде по гражданскому делу. Сейчас в парламенте решают вопрос о привлечении либерал-демократа к ответственности.

Саратовская область. Депутаты саратовской облдумы предложили назначать мировых судей на должность пожизненно, предусмотрев выход на пенсию в 70 лет. Инициатива, по словам народных избранников, вызвана кадровым голодом в регионе.

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Алтайский край. Жена временно исполняющего обязанности министра транспорта на Алтае Валерия Никитюка может стать фигурантом уголовного дела. На нее написал заявление местный предприниматель, который обвинил супругу чиновника в мошенничестве. Якобы она продала ему машину, забрала деньги, но авто оставила себе.

Белгородская область. В Белгороде руководителя подразделения Ростехнадзора обвинили во взяточничестве. Сообщается, что полгода назад он передал счет на оплату кровельных материалов для своего дома руководству предприятия в обмен на покровительство при проверках промышленной безопасности.

Сахалинская область. На Сахалине в отставку подал министр спорта Сергей Буренков, который занимал пост с 2017 года. Известно, что чиновнику предложили перейти работать, что называется, по специальности — в инвестиционный блок регионального правительства.

Приморский край. В Приморье на острове Русский стартовал восьмой «Дальневосточный МедиаСаммит». Сотни представителей СМИ в течение двух дней, 10 и 11 июня, будут дискутировать о новых трендах в журналистике, появившихся благодаря пандемии коронавируса.

Prt Scr медиасаммит.рус / Дальневосточный медиасаммит

Свердловская область. Следователи в Екатеринбурге минувшей ночью провели обыски по 11 адресам, связанным с экс-главой Министерства по управлению государственным имуществом Алексеем Пьянковым, которого обвинили в получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Задержаны еще десять человек.

Забайкальский край. Бывшего заммэра Читы Андрея Галиморданова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нерациональное расходование бюджета и запретили занимать руководящие должности в течение 1,5 года. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о компенсации ущерба казне в размере 2,8 млн рублей.

Республика Бурятия. В Бурятии увольняется министр туризма Мария Бадмацыренова, занимавшая пост последние 3,5 года. Как сообщила сама чиновница, ее пригласили курировать то же направление в министерстве Дальнего Востока и Арктики.