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Роскачество нашло плесень в шоколадном пломбире

Общество
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Роскачество нашло плесень в шоколадном пломбире
inmarko.ru / inmarko.ru

Сотрудники Роскачества проверили шоколадный пломбир на полках российских магазинов и нашли плесень в некоторых образцах.

Специалисты проверили на соответствие ГОСТу 19 отечественных образцов и один белорусского производства. Вкусовые качества большинства пломбиров получили положительную оценку экспертов, однако три образца содержали растительные жиры вместо молочных.

Незначительное количество дрожжей обнаружили в четырех марках шоколадного пломбира, еще два содержали плесень. В то же время производители всех исследованных образцов не использовали подсластители в своей продукции, сообщается на сайте Роскачества.

#мороженое #пломбир #плесень #роскачество
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