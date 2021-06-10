Роскачество нашло плесень в шоколадном пломбире

inmarko.ru / inmarko.ru

Сотрудники Роскачества проверили шоколадный пломбир на полках российских магазинов и нашли плесень в некоторых образцах.

Специалисты проверили на соответствие ГОСТу 19 отечественных образцов и один белорусского производства. Вкусовые качества большинства пломбиров получили положительную оценку экспертов, однако три образца содержали растительные жиры вместо молочных.

Незначительное количество дрожжей обнаружили в четырех марках шоколадного пломбира, еще два содержали плесень. В то же время производители всех исследованных образцов не использовали подсластители в своей продукции, сообщается на сайте Роскачества.