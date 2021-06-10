В Сети появились кадры масштабных маневров ВМФ РФ в Тихом океане

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Крупные плановые учения Тихоокеанского флота (ТОФ) стартовали в дальней морской зоне Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Согласно информации, корабельные тактические группы ТОФ преодолели 4000 км из пункта дислокации и районов несения дежурства, после чего развернули группировку сил флота в центральной части Тихого океана.

Известно, что в рамках маневров будут отработаны задачи по управлению разнородной группировкой сил, а также по организации взаимодействия кораблей и авиации. В пресс-службе отметили, что к учениям привлечено до 20 надводных боевых судов ВМФ РФ и около 20 летательных аппаратов ВКС РФ.