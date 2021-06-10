Собака лает, караван идет. Юкша объяснил, почему Навальный не сможет возродить ФБК*

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Основанные блогером Алексеем Навальным организации, которые накануне были ликвидированы по решению Мосгорсуда, будут существовать в том или ином виде, пока на их счет поступают «щедрые средства» со стороны «структурных лиц». Однако защите Навального едва ли удастся обжаловать постановление суда, поскольку следствие собрало множество неопровержимых доказательств. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» заявил адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша.

«Есть постановление суда, он исследовал все факты, и просто так подобные решения не выносят. Фактов накопилось множество. Конечно, закон позволяет обжаловать приговор, что защита и сделает, 30 дней на это дается. Но данное решение, несмотря на обжалование, устоит и останется в том виде, в котором и принято», — не сомневается эксперт.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск московской прокуратуры и признал навальнинские структуры экстремистскими. В частности, суд постановил ликвидировать «Фонд борьбы с коррупцией»* (ФБК*) и Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ) (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), а также прекратить деятельность общественного движения «Штабы Навального»** (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

facebook.com / Алексей Навальный

Уточняется, что решение о прекращении работы указанных организаций подлежит немедленному исполнению. Однако, по заявлению адвоката Валерии Ветошкиной, представители ФБК намерены обжаловать постановление Мосгорсуда.

«Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение десяти суток, отведенных нам законом», — сказала Ветошкина.

Собеседник издания посетовал, что за последнее время возросло количество незарегистрированных сообществ, которые занимаются непристойной деятельностью, например, продажей различных услуг, распространением наркотиков или порнографией. По мнению Юкши, особенности их работы взяли на вооружение и экстремистские структуры.

«Сегодня стало модным создавать междусобойчики, часто не регистрируясь никоим образом. Никакого юрлица, никаких структур, но тем не менее это работает. И именно эти новые веяния [взяли] на вооружение определенные сообщества. В их адрес поступают щедрые средства. Попробуйте создавать структуры, не обладая финансами — ничего не получится», — рассуждает Юкша.

vk.com / Янис Юкша

Основными потребителями подобного контента выступают либо «структурные лица», лично участвующие в спонсировании этих организаций, либо случайные люди, которым «нужна веселуха», констатировал собеседник «ПС».

«Они попутно решают меркантильные задачи, получают небольшую денежку, а иногда и просто участвуют в тусовке. Безусловно, есть и идейные последователи, которые считают, что их права ущемлены и что они достойны большего. Но я бы сравнил это с капризной женщиной, которая считает себя недовостребованной по какой-то нелепой случайности», — был категоричен эксперт.

Позднее Навальный написал в Instagram, что основанные им организации и движения — «не бумажка и не офис». Вместе со своими соратниками он намерен приспособиться к новой действительности после решения Мосгорсуда.

«Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не штабы. Мы не название, не бумажка и не офис… Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим», — пообещал блогер.

Комментируя заявление Навального, Юкша предположил, что ФБК* будет продолжать существовать, однако Россия не должна допускать системных организаций в своем пространстве, которые бы официально финансировались и «ставили палки в колеса» стране.

pixabay.com / qimono

«Я думаю, что это сообщество будет существовать в том или ином виде. Но собака лает, караван идет. России пытаются создавать проблемы любыми способами: идут в ход фонды и прямые репрессии (санкции). Мы должны занять более решительную позицию. Нет никаких переговорных процессов. А мы с ними цацкаемся. На этом примере [закрытии фондов и штабов] надо показать, что будет тогда, когда РФ сосредоточится и будет действовать», — подытожил кандидат юридических наук.

*ФБК, ФЗПГ — включены в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда.

**Штабы Навального — структурное подразделение ФБК* — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России