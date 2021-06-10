Житель Владикавказа получил 15 лет тюрьмы за подготовку терактов

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Ростовский суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который готовил взрывы в городских административных зданиях.

Следователи установили, что житель Владикавказа был членом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Согласно решению суда, помимо заключения, ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее суд Самары приговорил участника банды к десяти годам лишения свободы за призывы к экстремизму и терроризму на просторах интернета. По данным следствия, подсудимый Мухаммад А. хотел уехать в Сирию, чтобы примкнуть к банде террористов.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации