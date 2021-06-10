Ученые из России придумали способ улучшить эффективность вакцин

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Российские ученые заняты созданием компонента для улучшения действия современных вакцин.

В его основу лягут полисахариды из водорослей дальневосточных морей, заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов. Сейчас разработка находится на стадии исследований на животных. К тому же ученые создают препараты для тех, кто уже перенес коронавирус.

Речь идет о "коктейлях" из наземных растений и морских водорослей, отмечает газета "Известия". Они обладают иммуностимулирующими, антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. В других странах также активно используют водоросли для создания различных препаратов.

Недавно в британской реке Фал нашли генетически уникальные красные водоросли. Однако есть риск, что они погибнут, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru. Дело в том, что водоем сильно загрязнен. Ученые считают, что водоросли находятся в опасности.