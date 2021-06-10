Трое игроков покинут базу сборной России в Новогорске

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Российские футболисты Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев покинут базу сборной в Новогорске перед встречей России и Бельгии в рамках чемпионата Европы.

Первый матч России на Евро-2020 состоится 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте сборной, трое игроков покинут расположение национальной команды 10 июня перед вылетом футболистов в Северную столицу.

"Таким образом, заявка сборной России на Евро-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела", — отмечается в сообщении.

Россия встретится с Бельгией в рамках группового этапа чемпионата Европы. Главный тренер сборной Станислав Черчесов уже поделился ожиданиями от этого матча. Он отметил, что нашей команде предстоит игра с сильным соперником.