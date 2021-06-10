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Черчесов назвал главную задачу сборной России на матче Евро-2020 против Бельгии

Спорт
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Черчесов назвал главную задачу сборной России на матче Евро-2020 против Бельгии
rfs.ru / Российский футбольный союз

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какая задача стоит перед его подопечными в первом матче чемпионата Европы против лидера рейтинга ФИФА.

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча сборной России против Бельгии на Евро-2020. По словам наставника, в команде соперника собраны игроки мирового уровня, соперничать с которыми будет крайне непросто.

"Наша задача — сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира", — отметил Черчесов.

Матч сборных России и Бельгии пройдет на стадионе "Газпром Арена". На игре, которая начнется в 22 часа по московскому времени, смогут присутствовать до 34 тысяч зрителей.

#россия #бельгия #черчесов #евро-2020
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