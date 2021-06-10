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Мария Захарова опубликовала фото с "большим апельсином"

Политика
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Мария Захарова опубликовала фото с «большим апельсином»
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала подписчикам, как проходит ее утро. Фотография появилась на канале дипломата в Telegram.

Опубликованный снимок был сделан в спортивном зале. На фото запечатлена Захарова в форме с большим оранжевым мячом для фитнеса. Она написала, что после тренировки планирует принять участие в программе "Соловьев.Live".

Prt Scr Telegram / Мария Захарова

Подписчики оценили фотографию и пожелали дипломату крепкого здоровья и хорошего дня. Один из пользователей пошутил о мяче для фитнеса, который дипломат держала перед собой.

"Здравствуйте, госпожа Мария! Откуда у вас такой большой апельсин?" — написал юзер.

"Красивая женщина в хорошем месте", — отметил другой комментатор.

Недавно Захарова оценил решение Украины надеть на футболистов своей сборной форму с изображением Крыма. По ее словам, эта идея — отчаянная акция, передает сайт 360tv.ru.

#захарова #мид #фото
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