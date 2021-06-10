Байден разозлил Брюссель решением встретиться с Путиным

pixabay.com /

Президент США Джо Байден нарвался на словесную войну с Евросоюзом, когда решил встретиться с коллегой из России Владимиром Путиным в Женеве. Брюссель привел в ярость тот факт, что американцы не предупредили о проведении саммита, сообщает британское издание Daily Express.

Журналисты отметили, что лидер демократов не первый раз раздражает Европу своей скрытностью. Сначала некоторые члены ЕС возмутились тому, что он не сообщил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября. Теперь ко всеобщему негодованию добавилась еще и встреча с Путиным.

После этого Евросоюз решил придерживаться в отношении США принципа «око за око», считают британцы. На днях представители ЕС резко отреагировали на заявление Вашингтона о том, что после саммита G7, который состоится с 11 по 13 июня, Байден намерен приехать в Брюссель для встречи с президентами Европейского совета и Европейской комиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен.

Global Look Press / Doug Mills

Daily Express привел в статье ответ одного из высокопоставленных чиновников Евросоюза Белому дому. Он напрямую заявил, что у ЕС в приоритете вопросы, связанные с белорусским инцидентом, а не разговоры с Байденом.

«Они не сказали нам, что собираются объявить о своем саммите с Путиным. Почему мы должны сначала поговорить с ними, прежде чем реагировать на то, что произошло на нашем собственном заднем дворе?» – цитирует неназванного политика Daily Express.

Британцы отмечают, что лидеры европейского блока рады первому визиту Байдена, но вместе с тем не скрывают разногласий «по многим вопросам». В частности их не устраивает то, что 78-летний демократ спустя четыре месяца после инаугурации до сих пор не назначил посла в ЕС.

«Все это лишь укрепило ощущение некоторых европейских стран, что Евросоюзу необходимо продемонстрировать "стратегическую независимость" от НАТО», – отмечают британские журналисты.

В Евросоюзе также отмечают, что им важно сотрудничество с США, однако Европа должна идти своим путем, ориентируясь на собственные приоритеты.