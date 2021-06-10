Украинский политолог указал на незначительность Киева для саммита РФ-США

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса в беседе с «Телеграфом» заявил, что Вашингтон идет на уступки Москве перед саммитом РФ-США, Киев же останется «за скобками» встречи.

Специалист указал, что мировые державы идут навстречу друг другу, в том числе в вопросе газопровода «Северный поток — 2». А учитывая, что первая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена уже утверждена, то Вашингтон воздерживается вводить какие-то новые санкции.

«Еще можно отметить то, что Вашингтон очень осторожно подходит к вопросу обещаний Украине каких-либо решений в направлении НАТО. И это тоже, думаю, связно с тем, чтобы не провоцировать РФ перед встречей Байдена с Путиным», — добавил Куса.

Эксперт отметил, что киевские власти очень рассчитывают на встречу главы Украины Владимира Зеленского и Байдена, которая может состояться только в июле. Однако Куса считает, что для Зеленского это уже позитивный момент.

«Из негатива — мы не являемся серьезным аспектом в переговорах между американцами и россиянами. У них своя повестка, более глобальная», — признался эксперт.

president.gov.ua / Офіс Президента України

При этом Куса назвал недавние интервью Зеленского западным СМИ провалом, которые не пошли на пользу ни президенту, ни стране.

«Сумбурные, выглядят достаточно просто и даже убого. В общем, политические коммуникации Офиса президента в контексте встречи Байдена-Путина не эффективны», — объяснил специалист.

На фоне очевидного «охлаждения» Запада к Украине, потере интересе к ситуации с Донбассом и практического достроенного «СП-2» Киев оказался в невыгодном положении.

«В итоге мы зажаты между глобальными геополитическими игроками, находимся на политических растяжках межу США и РФ, США и Китаем, США и Турцией, США и ЕС», — констатировал Куса.

Чтобы изменить ситуацию, Киеву придется наконец разработать четкую концепцию внешней политики и изменить свое понимание взаимодействия на международной арене, заключил эксперт.