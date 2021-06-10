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Россия разбирается с арестом Клюшина в Швейцарии по запросу США

Политика
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Россия разбирается с арестом Клюшина в Швейцарии по запросу США
pixabay.com /

Министерство иностранных дел РФ занимается инцидентом с задержанием россиянина Владислава Клюшина в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

Гражданин РФ был арестован за пределами родины. Его подозревают в финансовых махинациях. В связи с обвинениями ему грозит экстрадиция в США. Вину во вменяемых преступлениях Клюшин не признает.

В Федеральном офисе юстиции Швейцарии заявили, что задержанного обвиняют в торговле инсайдами при помощи пособников. Решение об экстрадиции можно оспорить в уголовном суде.

#захарова #сша #клюшин
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