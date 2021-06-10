Кремль подтвердил информацию о месте встречи президентов России и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российско-американский саммит состоится на вилле Ла Гранж.

В федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии ранее сообщили, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

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Дмитрий Песков подтвердил информацию. В Кремле добавили, что российский лидер прилетит на саммит непосредственно в день переговоров, передает РИА Новости.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят стратегическую стабильность и борьбу с пандемией коронавируса.