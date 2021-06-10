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Журналист "Матч ТВ" Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Спорт
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Журналист «Матч ТВ» Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020
facebook.com / Nobel Arustamyan

Спортивного журналиста и комментатора телеканала "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна аккредитовали на предстоящий чемпионат Европы по футболу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Нобель Арустамян получил аккредитацию на 16-й чемпионат Европы. Об этом она проинформировала подписчиков в Telegram-канале, поблагодарив за содействие УЕФА. До этого заявка Арустамяна на получение аккредитации была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета Евро-2020 в Баку.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Семь матчей Евро-2020, в том числе один из четвертьфиналов, примет петербургский стадион "Газпром Арена".

#футбол #аккредитация #евро-2020 #Арустамян
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