Мария Захарова заявила об американских кураторах организаций Навального

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Госдепа США на решение Мосгорсуда по организациям, связанным с блогером Алексеем Навальным.

Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее раскритиковал постановление Московского городского суда, сравнив организации Навального с сектой "Свидетели Иеговы*" (признана экстремистской, запрещена на территории РФ). Захарова обратила внимание, что это заявление прозвучало из американского внешнеполитического ведомства.

"Почему? Потому что кураторам виднее", — написала представитель российского МИД в Telegram.

Речь идет о постановлении Мосгорсуда, в котором говорится, что "Фонд борьбы с коррупцией"** и Фонд защиты прав граждан (ФБК**, ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

** НКО, выполняющая функции иностранного агента в России