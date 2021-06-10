Госдеп США отреагировал на признание ФБК* экстремистской организацией

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Госдепартамент США осуждил решения Мосгорсуда о признании двух НКО, связанных с Алексеем Навальным, и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией"* (ФБК, (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), "Фонде защиты прав граждан"* (ФЗПГ, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и "Штабах Навального" (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны).

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс также подверг критике решение Верховного суда РФ, принятое в 2017 году, о признании экстремистскими на территории России организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы*** в России" (запрещена в РФ) и всех входящих в нее структур.

Накануне Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив тем самым иск столичной прокуратуры. Как подчеркнули в пресс-службе Мосгорсуда, решение подлежит немедленному исполнению, деятельность указанных организаций должна быть прекращена.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

*** Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации