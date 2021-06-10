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Daily Express: встреча Путина и Байдена привела Евросоюз в бешенство

Политика
/ Обновлено: 10 июня 2021 09:33 59

Daily Express: встреча Путина и Байдена привела Евросоюз в бешенство
pixabay.com /

Российско-американский саммит разозлил Евросоюз (ЕС), где нарастает недовольство политикой Вашингтона, пишет газета Daily Express.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Это событие не обрадовало Европу.

Как уточняет Daily Express, ЕС пришел в бешенство из-за того, что его не поставили в известность о встрече Путина и Байдена. Европейские чиновники на фоне подобного отношения США к Евросоюзу начинают всерьез задумываться, чтобы "пойти отдельным от Вашингтона курсом".

#россия #сша #путин #байден
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