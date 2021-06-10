Путин и Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Женеве

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Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден проведут переговоры на вилле Ла Гранж в Женеве. Саммит состоится 16 июня.
Такую информацию распространил МИД Швейцарии. В день переговоров в Женеве будет контролироваться воздушное пространство. Не исключено, что гражданские перелеты будут ограничены.
Ожидается, что лидеры стран обсудят стратегическую безопасность и атаки в кибепространстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не строит особых иллюзий по встрече глав государств в Женеве.