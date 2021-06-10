СК РФ устанавливает обстоятельства аварии на остановке в Свердловской области

/ Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Несколько человек погибли в аварии с участием автобуса, которая произошла в Свердловской области. На месте работает следственная группа.

Следователи территориального отдела СК России устанавливают причины произошедшей аварии. На место направлены следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России. Руководит процессом заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области. Специалисты проводят осмотр места происшествия.

Автобус с работниками местного предприятия влетел в остановку, на которой стояли люди. Причиной аварии может являться техническая неисправность. По предварительным данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще несколько граждан получили травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.