Авиакомпании России возобновляют полеты в восемь стран мира с 10 июня

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Российские самолеты начнут летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикию, Марокко и Хорватию. А также чартерными рейсами можно будет улететь в Албанию.

Полеты в отмеченные выше страны начнутся с 10 июня. До этого их пришлось приостановить из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире. Вместе с этим расширяется число рейсов из московских аэропортов в Грецию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Катар, Таджикистан, Сербию, Белоруссию и Египет. Также доступным для россиян немецким городом стал Мюнхен.

Кроме того, с 10 июня начнут осуществляться международные полеты из некоторых российских аэропортов. Среди них воздушные гавани Нижнекамска, Владикавказа и Томска.