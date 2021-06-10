Депутат Рады Кива оценил шансы Кличко стать новым президентом Украины

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США могут убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины и заменить его на мэра Киева Виталия Кличко, считает депутат Рады Илья Кива.

На возможную смену власти на Украине, по мнению парламентария, намекает последний приезд в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот вручил Зеленскому "черную метку". Образ следующего главы Украины в Вашингтоне уже сформировался, считает Кива.

"И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева", — подчеркнул депутат.

Кива объяснил, почему назвал Кличко сутенером. Киевский мэр, по его словам, "отвечает за все публичные дома в столице Украины".