Шесть человек стали жертвами наезда автобуса на остановку под Екатеринбургом

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По меньшей мере шесть человек погибли и 15 пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Свердловской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в ЗАТО Лесное на улице Калинина в поселке Горный. Автобус врезался в остановку КПП завода по причине неисправности тормозов. Первоначально поступили данные о шести пострадавших в ходе инцидента. Однако позже в региональной пресс-службе УМВД сообщили РИА Новости, что число пострадавших увеличилось до 15 человек.

Похожее происшествие на днях произошло в Подмосковье. При столкновении легковушки с поездом на железнодорожном переезде погибли три человека.