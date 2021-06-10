Псаки сообщила о планах Байдена проявить откровенность на встрече с Путиным

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Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет прямолинейным, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома дала ответ на вопрос о возможной "неловкости" между лидерами двух стран после скандального интервью Байдена. По словам Псаки, президент США и российский лидер давно знакомы, а также Байден "никогда не сдерживался в выражении каких-либо опасений".

"Дело не в доверии. Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным отношениям", — заявила Псаки.

Формат встречи Путина и Байдена находится на стадии проработки, сообщила ранее Джен Псаки. Лидеры двух стран планируют обсудить имеющиеся разногласия, чтобы найти точки соприкосновения.